Estrena a l'Europeu després d'un viatge de 15 hores

Actualitzada 26/06/2018 a les 07:14

Redacció Andorra la Vella

La selecció absoluta afronta un debut molt complicat aquesta tarda (16.30 h) contra Malta en el Campionat d’Europa de petits països. No pel rival, que també, sinó pels problemes patits en el desplaçament. Diumenge el combinat dirigit per David Eudal havia d’agafar un vol cap a Bolo­nya però en arribar a l’aeroport es va trobar amb la cancel·lació del vol de Vueling per “motius operacionals”. La federació va decidir aleshores fer el desplaçament en autobús fins a San Marino, on es disputa el torneig, i ahir a les sis del matí la plantilla va emprendre un viatge d’unes 15 hores. L’ens andorrà no es va plantejar demanar un ajornament del matx contra Malta, per la qual cosa els tricolors saltaran a la pista pràcticament sense haver pogut entrenar-hi.