La ‘roja’ empata contra el Marroc en un final de partit boig, però acaba líder del grup B i enfila les eliminatòries pel camí més planer

Espanya, primera El gol de l'empat de Iago Aspas al descompte, que va pujar al marcador gràcies al VAR.

Actualitzada 26/06/2018 a les 07:06

Redacció Kaliningrad / Saransk

Minut 90. Espanya perdia per 1 a 2 contra el Mar­roc i Portugal guanyava 0 a 1 contra l’Iran. En aquell moment, la roja era segona del grup B i el combinat lusità primer. Semblava que així acabaria, però en qüestió de tres minuts tot va canviar. Primer, Iago Aspas va marcar un autèntic golàs de taló al 91’, que primer va ser anul·lat per un fora de joc inexistent, però el VAR va tornar a sortir al rescat per posar un empat al descompte. Uns segons més tard, a l’altre partit també hi havia moviment. Iran marcava de penal i situava unes altres taules, girant la classificació per complet.

Finalment, Espanya va acabar primera del grup B i encararà les eliminatòries pel camí que, a priori, és més planer, ja que d’entrada s’enfronta als vuitens a Rússia i eviten Uruguai. A més, tampoc es trobarien fins a una hipotètica final a França, Alemanya, Brasil i Argentina, si aquestes fan els deures en la dar­rera jornada de la fase de grups.

Tot i això, la roja no pot llançar coets després del partit d’ahir, en el qual va deixar molts dubtes i va exhibir un joc que no li permetria guanyar el títol. El conjunt dirigit per Fernando Hierro va veure com el Marroc es va avançar per partida doble. Primer, al minut 14 amb gol de Boutaib i després al 81’ amb diana de Nesyri. Isco va fer l’empat a 1 només cinc minuts més tard del primer del Marroc, però Espanya es va confiar més del compte. Els de Fernando Hier­ro s’enfrontaran diumenge a les 16 h a la selecció amfitriona, i necessita millorar considerablement si vol tenir opcions de classificar-se.



Portugal, a punt de caure

Encara ha de millorar més Portugal si vol tenir opcions de passar dels vuitens contra Uruguai. Malgrat que semblava que tenien el partit controlat amb el gol del Quaresma al 44’, els lusitans van fregar la debacle al temps afegit, quan Iran va fer l’empat i va tenir opcions reals d’endur-se el triomf. Abans, Cristiano Ronaldo va errar un penal i va veure una groga per una agressió, en dues accions diferents en què va haver d’intervenir el VAR, de nou. Finalment, però, l’1 a 1 servia a Portugal per seguir endavant.

