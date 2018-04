Saviola vol seguir

L’argentí celebra haver trobat la felicitat al país jugant a l’FC Encamp i espera poder disputar la UEFA Futsal Cup

Javier Saviola ha mostrat en comptades ocasions el seu amor per Andorra des que hi va fixar la seva residència el 2016. Hi està molt a gust i això ha fet que s’hagi implicat en diverses activitats esportives del país. Primer, va formar part de l’equip tècnic de l’FC Ordino de la lliga de futbol. Després, una vegada ja va obtenir el títol d’entrenador a Madrid, va passar a formar part de la banqueta de l’Enfaf Crèdit Andorrà aleví al costat d’Òscar Sonejee. I posteriorment, arran precisament de l’amistat amb l’ex-internacional andorrà, va tornar a copsar els titulars dels mitjans