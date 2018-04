Rugbi i hoquei sumen forces contra el càncer infantil

Realitzaran diversos actes solidaris a favor de la Fundació Joan Petit

Dos dels clubs més importants del país, el VPC Andorra i el Seat Andorra HC, uniran els seus esforços amb caràcter solidari, concretament amb la Funcació Joan Petit, que ajuda infants amb càncer. El VPC i la Federació Andor­rana de Rugbi havien comunicat fa uns dies que el 5 de maig abans del duel clau dels isards contra Croàcia celebraran un dinar de germanor per recaptar fons tant per a l’escola de rugbi com per a l’associació.

A més, el president del Seat Andorra HC, Jaume Solé, va anunciar ahir que el 19 de maig se celebrarà al país la Festa