La primera fase preeliminar de la Champions es disputarà a Gibraltar

Actualitzada 27/04/2018 a les 07:18

La Federació de Futbol de Gibraltar va anunciar ahir que havia estat escollida per la UEFA per acollir la primera fase preeliminar de la Champions League de la història, el nou torneig que a partir de l’edició 2018/2019 disputen els campions d’Andorra, San Marino, Kosovo i Gibraltar. Aquesta fase consistirà en una final de quatre amb dues semifinals, que tindran lloc el 26 de juny al Victoria Stadium i de les quals els emparellaments s’escolliran per sorteig, i una final que es disputarà el dia 29, al mateix escenari. El guanyador es classificarà per a la primera ronda de classificació de la Champions, mentre que els tres perdedors avançaran a la segona ronda de l’Europa League. Aquesta també és una de les novetats que presentarà la pròxima edició i es coneix com el camí dels campions, en què els equips que quedin eliminats de la Champions a les fases prèvies tindran una segona oportunitat a l’Europa League.