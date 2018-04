El futbolista manxec deixarà el club quan finalitzi la temporada

Iniesta anunciarà avui el seu adeu de l'FC Barcelona Iniesta celebra el gol a la final de Copa contra el Sevilla.

Redacció Barcelona

Era un secret a veus, però si no hi ha un daltabaix d’última hora, Andrés Iniesta anunciarà avui de manera oficial que posarà fi a la seva etapa al Futbol Club Barcelona quan acabi la present temporada amb una roda de premsa després de l’entrenament del conjunt blaugrana. El destí del capità dels barcelonins serà la Superlliga xinesa, i previsiblement, el Chongqing Lifan.

Tot i que ahir a la tarda van aparèixer algunes informacions que apuntaven que les negociacions no estaven anant per bon camí amb l’equip xinès a causa de l’aspecte econòmic, ja es dona per feta la seva marxa un cop finalitzi la que està sent la seva setzena temporada al primer equip del Barça. Iniesta posarà així el punt final a una trajectòria de 21 anys lligat al conjunt català, ja que va arribar a La Masia blaugrana quan només tenia 12 anys procedent de l’Albacete.

A l’octubre Iniesta va signar un contracte vitalici amb el Barça, tot i que a una de les clàusules s’estipulava que el futbolista podia trencar-lo si avisava abans del 30 d’abril, és per això que Iniesta farà una roda de premsa aquest migdia després de l’entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.