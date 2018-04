El Madrid remunta contra el Bayern i acaricia la final

Marcelo i Asensio van capgirar el gol inicial de Kimmich en un duel en què els locals van desaprofitar diverses ocasions

Redacció Munic

El Reial Madrid va superar ahir al Bayern de Munic a domicili per 1 a 2 i està més a prop de jugar la tercera final de la Lliga de Campions consecutiva. Els bavaresos van començar dominant el partit i gaudint d’ocasions per obrir el marcador, i Kimmich va aprofitar una errada en cadena de Marcelo i Keylor Navas per fer el primer del partit.

Els locals haurien pogut marcar una altra diana aprofitant que el Madrid estava grogui sobre el terreny de joc, però el que va arribar va ser l’1 a 1 just abans del descans. Marcelo es va refer de l’errada del gol dels alemanys i va engaltar un xut des de la frontal per igualar el matx.

Al tram inicial de la represa, el Bayern seguia portant la iniciativa i Muller va tenir una ocasió per tornar a avançar els seus, però Marco Asensio va culminar un contraatac conduït per Isco per fer l’1 a 2 definitiu amb una gran definició. Els alemanys ho van seguir intentant, però el marcador no es va moure més en un duel marcat pels quatre lesionats que hi va haver al matx: Robben, Boateng, Isco i Carvajal.