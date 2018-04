Òscar Cabanas guanya les metes volants a Siétamo

El passat cap de setmana l’MVK*25 ACA va tenir una doble cita. Dissabte va participar al Trofeu Conde de Aranda a Siétamo (Osca), on el resultat més destacat va ser la victòria d’Òscar Cabanas a la classificació de metes volants. A més, l’andorrà va classificar-se en 12a posició a la cursa, seguit per Albert Gómez, que va ser 17è, i Mauro García, 21è.

Diumenge, el conjunt impulsat per Maverick Viñales va disputar el Bicicircuit Festival al Circuit de Barcelona-Catalunya, on Samu Ponce va finalitzar en 19a plaça de la general, i desena de la categoria èlit.

Aquesta mateixa setmana l’MVK*25 ACA prendrà