El MoraBanc ja ensuma el play-off

Actualitzada 25/04/2018 a les 14:04

El BC MoraBanc Andorra es prepara pel play-off de la Lliga Endesa. El club ha penjat a les xarxes socials un divertit vídeo on surt el base madrileny Jaime Fernández imitant el Gila, amb la famosa frase "¿Está la guerra?, que se ponga". El jugador acumula força anys a l'ACB, però encara no sap el que és disputar la lluita pel títol i ho té a tocar en el seu primer any com a tricolor.