Amb 5 a 0 els de Jürgen Klopp encaixen 2 gols que donen vida a la Roma

El Liverpool 'desaprofita' una maneta L'egipci del Liverpool Mohamed Salah va ser un autèntic malson per a la Roma.

Actualitzada 25/04/2018 a les 06:41

Redacció Liverpool

El Liverpool va superar ahir la Roma per cinc gols a dos en el marc del partit d’anada de les semifinals de la Lliga de Campions. No obstant això, tenint en compte com es va desenvolupar el matx des del xiulet inicial fins a l’afegit doncs els anglesos van desaprofitar una maneta teledirigida pel recentment millor jugador de la Premier League 2017-2018, Mohamed Salah. L’egipci, ex del conjunt italià, va convertir-se en un malson per a la defensa del quadre entrenat per Eusebio di Francesco i va fer-se un fart de demanar perdó. Cada cop que perforava el marc d’Alisson Becker. El primer a avisar, però, va ser el visitant Aleksandar Kolarov, ara bé, al minut 35 Salah va netejar les teranyines de la porteria amb un xutàs i abans del descans va tornar a anotar per fer embogir Anfield. Al 56 el senegalès Sadio Mané va batre Alisson culminant una gran jugada del crack per excel·lència del Liverpool. Mentre que Roberto Firmino va arrodonir l’actuació del trident amb un doblet. El tècnic Jürgen Klopp va asseure Mo Salah i els romans van ressorgir des del pou, primer via Edin Dzeko i a 5 per al final Diego Perotti va transformar des dels onze metres un penal més que dubtós. El Bayern de Munic rep avui (20.45 h) el Reial Madrid.