L’FC Lusitans deu les nòmines d’un parell de mesos a alguns jugadors i n’hi ha que van amenaçar de plantar l’entitat

Retard en els pagaments al Futbol Club Lusitans. Del pitjor que pot passar en el món del futbol modest i/o amateur com és la primera divisió andorrana. El segon capità, Iván Perianez, va explicar-ho ahir al Diari tot comentant que “hi ha retards d’un parell de mesos a alguns jugadors”. De la mateixa manera que ho va cor­roborar l’entrenador, Emiliano González, dient que “sé poca cosa respecte el tema, però reconec que hi ha problemes en aquest sentit”. Divendres anterior, després de l’entrenament la plantilla es va reunir amb el president Antonio da Silva i, per exemple, el nucli francès