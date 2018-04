Ramon Aranda i Miguel Lorenzo, a punt per a la seva 13a i 4a Titan Desert

El compte enrere per a la 13a edició de la Titan Desert està arribant al seu final. Concre- tament només queden cinc dies per a l’inici d’una de les curses de BTT més dures del món. Novament, aquesta tindrà representació andor­rana amb l’incansable Ramon Aranda, que afrontarà la seva 13a participació. Enguany formarà part de l’equip Quality amb els catalans Joan Montaner i Luis Nelo, també experimentats a la prova. “A veure si podem acabar. Estic en un millor estat de forma que anys anteriors. Tinc la moral ben alta perquè el nivell d’entrenaments ha estat realment bo i he