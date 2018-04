El CV Encamp renunciaria a una plaça de 'despatxos'

El president i alhora jugador Javi Borrego explica que l’ascens a Superlliga 2 se’l volen guanyar sobre la pista

El Club Vòlei Encamp ja es troba al país després d’un cap de setmana anterior ple de sentiments oposats viscut a Pinto, Madrid, per mirar de pujar a Superlliga 2. Finalment els encampadans no van tenir èxit, no obstant això, aquest somni el seguiran perseguint la temporada vinent. La sorpresa de tot plegat va saltar ahir quan el president i alhora jugador, Javi Borrego, va confessar que “m’han comentat que potser tenim plaça perquè hi renuncia algú, encara que la intenció és no acceptar-la, arran que no ens l’hem guanyat esportivament”.

Al que hi va afegir, per aprofundir sobre el tema,