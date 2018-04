Les semifinals de la Champions s’enceten avui amb el duel entre el Liverpool i la Roma

Arrenca la lluita entre les quatre millors lligues Els jugadors de la Roma, celebrant un dels gols contra el Barça.

Actualitzada 24/04/2018 a les 07:14

Redacció Andorra la Vella

Reial Madrid (Espanya), Bayern (Alema-nya), Liverpool (Anglaterra) i Roma (Itàlia) protagonitzen a partir d’avui més que una lluita per ser a la gran final de la Champions 2017/2018 de Kíev. És un enfrontament entre les quatre lligues més potents del món, segons el coefficient UEFA, una situació que no es donava en aquesta ronda de la competició de clubs més prestigiosa del món des de feia anys i que aportarà un al·licient extra a l’eliminatòria.

Aquesta lluita arrencarà avui (20.45 hores) amb un duel entre el Liverpool i la Roma a Anfield. Després de la històrica remuntada contra l’FC Barcelona, el conjunt dirigit per Eusebio di Francesco es troba ple de confiança. Davant, però, tindrà un altre equip a un gran nivell en competició europea i amb el màxim golejador del continent, Mo Salah, que les dues temporades anteriors vestia la samarreta dels italians. “La Roma potser no està acostumada a arribar fins aquí, pel que es veurà dos equips emocionants, la qual cosa és bona per al futbol”, comentava el tècnic del Liverpool, Jürgen Klopp, després d’assegurar que tothom esperava “que la semifinal fos Barça-City”. Per la seva part, el Reial Madrid i el Bayern de Munich es retrobaran demà a l’Allianz Arena.