Vicky Jiménez fa un salt de gegant i es classifica per al Roland Garros sub-13

La tennista Vicky Jiménez Kasintseva està demostrant torneig rere torneig que encara li queden molts anys per arribar al seu sostre. I és que l’andorrana es va classificar ahir per disputar el torneig mundial Longines Roland Garros sub-13 de París. Es va embutxacar el Màsters Longines espanyol i va adjudicar-se el bitllet per a aquesta cita tan reputada. Les sis millors tennistes de la categoria es van congregar a Majadahonda i l’esportista tricolor va desfer-se d’Ariadna Geerlings a la final per 4 a 2, 2 a 4 i al tie break un 7 a 3 li va reportar la glòria.