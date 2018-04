El Barça rebenta la final de la Copa del Rei en poc més de mitja hora

Un conjunt liderat per un estratosfèric Andrés Iniesta aixeca la trentena

Actualitzada 22/04/2018 a les 07:21

Redacció Madrid

El Futbol Club Barcelona és el rei de Copes del Rei –valgui la redundància–. Sense cap mena de dubte és una competició en la qual històricament sempre s’ha trobat a gust i ahir a l’estadi Wanda Metropolitano ho va demostrar exhibint-se contra un Sevilla que no va estar a l’altura durant els noranta minuts. El marcador final va ser de zero gols a cinc, una maneta que passarà a la història de la quarta Copa aixecada pels culers de forma consecutiva i la trentena de les seves vitrines. El Barça va rebentar la gran final en poc més de mitja hora, i és que Leo Messi va avisar amb un llançament llunyà al poc de començar un esdeveniment que va engegar calentet, com està sent habitual, per la xiuladissa de l’afició blaugrana a l’himne espanyol.

Al quart d’hora de joc, el porter del torneig del KO, Jasper Cillessen, es va treure de la màniga una passada llarguíssima que va caçar el mag Philippe Coutinho i que ràpidament va cedir per Luis Suárez, que únicament es va haver de preocupar d’acompanyar l’esfèric dins del marc defensat per un David Soria quasi fora de servei. Andrés Iniesta possiblement va disputar la seva darrera final amb la samarreta del Barcelona i va buscar el seu golet. Al 28 va enviar un xut amb l’esquerra a la creueta, tot i que al 52, quan el lluminós assenyalava un zero a tres de traca i mocador, va aparèixer el manxec per ensor­rar els sectors de la grada dels barcelonistes amb el quart de la nit. Prèviament al 31 Messi, a passada delicatessen d’esperó de Jordi Alba, va sentenciar amb el zero a dos i Suárez va posar el tercer a cinc minuts del descans. La festa es va tancar amb Coutinho encertant des del punt de penal. D’altra banda, via Twitter, alguns usuaris van mostrar amb imatges que la policia nacional va estar identificant culers per lluir estelades al Wanda.