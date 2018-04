El CV Encamp necessita un 'miracle' per seguir viu

La derrota d’ahir obliga als encampadans a superar aquest matí el CV València per un marcador exacte de tres a zero

El Club Vòlei Encamp té un peu fora de la fase d’ascens a Superlliga 2 degut a la derrota que va patir ahir a Pinto, Madrid, en el matx d’estrena contra el SAD Recuerdo. El marcador va ser dur d’assumir pels andorrans, ja que va esdevenir un contundent zero a tres (19 a 25, 15 a 25 i 21 a 25) i aquest matí (09.00 hores) necessiten guanyar per tres a zero i només val aquesta combinació enfront el CV València. D’aquesta manera els encampadans accedirien a les semifinals i el somni de formar part de la Superlliga 2 es