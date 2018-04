Tornar a començar

Joan Verdú afronta amb optimisme la recuperació després de la greu lesió que va patir mentre entrenava amb bicicleta

La mala sort s’ha tornat a acarnissar amb Joan Verdú després de l’esquinç d’alt grau del lligament lateral intern i de l’encreuat anterior que va patir anant amb bicicleta i que el tindrà uns quants mesos de baixa. Sobre aquest infortuni, va comentar en declaracions al Diari que “ha estat un cop dur i no m’ho esperava. He estat tota la temporada fent curses i esquiant bé i just ara, que havia acabat i tenia una mica més de relax, ha passat això”. L’incident va tenir lloc la setmana passada en un entrenament quan, tal com explica l’esquiador, “durant una