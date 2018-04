Lluís Sanvicente torna com a convidat a les curses de muntanya

Els germans Teixidó i Casal completen l'equip nacional que vol repetir el top 10 per tercer any consecutiu

Actualitzada 19/04/2018 a les 13:47

La Federació Andorrana de Muntanya (FAM) ha presentat l'equip nacional de curses de muntanya per aquesta temporada 2018. L’equip repeteix els membres de la passada temporada, amb els germans Marc i Pau Casal en Sky Classic; Xavi Teixidó en Ultra i Ferran Teixidó en KV i quilòmetre vertical. També se suma com a esportista convidat Lluís Sanvicente, qui farà una prova i serà seleccionat segons els seus resultats.

"El nostre objectiu és aconseguir el millors resultats possibles i intentarem buscar el top 10 per tercer any consecutiu", ha indicat Marc Casal.

Carlo Ferrari està al capdavant de l'equip com a seleccionador nacional i ha treballat en l'elaboració dels calendaris de cada esportista, segons les necessitats i motivacions de cadascú. El tècnic Fabrizio Gravina és el preparador físic. Els esportistes també compten amb l'assessorament del metge Bernat Escola, la psicòloga Alícia Aleix i la dietista Alba Reguan.



La cerca de nous talents

Carlo Ferrari ha destacat la feina de la FAM per trobar nous esportistes tenir un relleu generacional a l'equip nacional de curses de muntanya. Formar part de l’equip implica "una sèrie de compromís tant a nivell d’hores de dedicació en entrenament, viatges, competicions, que no sempre és fàcil de combinar amb la vida personal i laboral, ja que Andorra no compta amb esportistes professionals, sinó que tots els corredors que representen el país tenen les seves feines", ha afirmat.