L'FC Barcelona s'oblida de la Masia 16 anys després

No hi va haver cap futbolista del planter a l’alineació contra el Celta

Actualitzada 19/04/2018 a les 06:39

Redacció Barcelona

L’empat que el Barça va aconseguir dimarts a Vigo i ha deixat els de Valverde amb mitja lliga a la butxaca no ha agradat a tothom igual entre els aficionats i l’entorn blaugrana, ja que al matx disputat a Balaídos l’FC Barcelona va jugar sense cap futbolista català ni cap format a la Masia per primera vegada des de fa 16 anys. L’últim cop que el conjunt barcelonista va disputar un matx sense catalans ni futbolistes formats al planter va ser el 6 d’abril del 2002 a San Mamés, quan Carles Rexach va sortir d’inici amb Bonano, Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco, Cocu, Rochemback, Luis Enrique, Rivaldo, Overmars i Saviola. Aquest fet va despertar diverses crítiques, com ara les de l’ex-jugador blaugrana Marc Crosas, que a través de les xarxes socials va assegurar que “fa sis anys ens omplíem d’orgull lloant el Barça per jugar un partit amb 11 futbolistes del planter. Ara? Cap! No hi hauria d’haver una crítica pitjor que aquesta per a una directiva del Barça”.

De la seva banda, el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, va demanar “respecte pels símbols identitaris i la llibertat d'expressió” abans de la final de Copa del Rei de dissabte.