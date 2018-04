El Barça empata a Balaídos el tràmit previ a la Copa

Valverde va alinear contra el Celta un equip amb majoria de suplents

Actualitzada 18/04/2018

Vigo

Ja havia avisat Ernesto Valverde a la prèvia i no va mentir. Hi hauria rotacions pensant en la final de Copa del Rei que els blaugrana disputen dissabte, i això va fer que el Barça presentés un equip replet de suplents al partit d’ahir contra el Celta en un duel que va acabar amb empat a dos gols.

Dembelé va avançar els visitants al minut 36, però els catalans van veure com el conjunt gallec els empatava just abans del descans després d’una errada en cadena que va aprofitar Jonny per situar l’1-1. Però tot i el marcador, el gran protagonista de la primera meitat va ser Ter Stegen, que va salvar la ratxa d’imbatibilitat del Barça diverses ocasions.

A la represa, Paco Alcácer va fer l’1-2 just sobre la línia posant la punta de la bota a una rematada de Paulinho que ja anava dins minuts abans que Sergi Roberto veiés la targeta vermella després d’agafar Iago Aspas quan anava sol cap a porteria. Precisament Aspas va fer el 2-2 definitiu anticipant-se a Ter Stegen.

El Barça ja pensa en la final de Copa de dissabte, en una setmana en què també podria guanyar la lliga si l’Atlètic perd demà i diumenge contra Reial Societat i Betis respectivament.