Xavi Cardelús fa el millor temps al test de Moto2 celebrat a València

Xavi Cardelús va aconseguir ahir el millor temps a la jornada de tests de Moto2 celebrada al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana. El traçat espanyol acollirà el 29 d’abril la segona cita del Campionat d’Europa de Moto2 i ahir la majoria d’equips del certamen van realitzar una jornada d’entrenaments per preparar aquesta cursa.

El test constava de cinc sessions de 40 minuts, tot i que a la primera els corredors no van sortir a rodar per les males condicions de la pista per la pluja caiguda. Però al llarg del dia els temps van anar millorant i el pilot