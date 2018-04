Els culers visiten aquesta nit el camp del Celta sense Piqué, Busquets i Iniesta

Valverde anuncia rotacions a Vigo Imatge de l'entrenament d'ahir del Barça amb Lionel Messi com a protagonista.

Actualitzada 17/04/2018 a les 06:40

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona té entre cella i cella el títol de la lliga espanyola, però alhora té el focus posat en la final de la Copa del Rei que disputa dissabte vinent al Wanda Metropolitano davant del Sevilla (21.30 hores). El conjunt que dirigeix Ernesto Valverde visita avui el camp del Celta de Vigo en el marc de la 33a jornada de la competició domèstica i el Txingurri va anunciar ahir a Barcelona que hi haurà rotacions.

De fet, ni Gerard Piqué, ni Sergio Busquets, ni el capità, Andrés Iniesta, viatjaran aquest matí amb l’equip, en benefici del desaparegut Yerry Mina, Aleix Vidal i Lucas Digne. Per aquest motiu, les titularitats de Thomas Vermaelen a l’eix de la defensa, d’André Gomes a la sala de màquines i d’Ousmane Dembélé a la davantera semblen més que probables. L’entitat gallega tindrà la motivació de convertir-se en el primer que tombi el Barça aquesta lliga, mentre que els culers miraran de sumar tres punts que traslladin la pressió a l’Atlètic de Madrid. Ara bé, vèncer sense Lionel Messi? Aquesta campanya quan l’astre argentí ha començat des de la banqueta els resultats no han estat gaire bons, tot i que Valverde va assenyalar: “Que descansi Messi és una possibilitat, però com qualsevol altra, el veig bé. Poden estar tranquils a l’Argentina que encara queda bastant per al Mundial.” El tècnic va valorar en termes generals que “el grup està més animat, no ens enganyarem, arran que la victòria del dissabte contra el València era molt important”. Finalment, sobre si Ivan Rakitic estarà disponible per a la Copa no va donar gaires pistes.