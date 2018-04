La junta del VPC aposta per seguir jugant a França

El club havia preparat un estudi sobre la situació i al final no portarà la decisió definitiva a l’assemblea de socis

La junta directiva del VPC Andor­ra va celebrar ahir una reunió a l’Estadi Nacional on el principal punt de l’ordre del dia era el futur del club i on jugaria el conjunt tricolor la propera temporada, i finalment des de l’entitat van decidir que segueixi participant a les competicions organitzades per la Federació Francesa de Rugbi, com està fent des de la campanya 1986-1987, en lloc de passar a disputar els campionats que depenen de la Federació Espanyola de Rugbi.

Just en acabar la temporada es va tornar a parlar de la possibilitat de fer el camí a la inversa i