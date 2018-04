AndBank i el Comitè Olímpic Andorrà renoven el conveni de col·laboració fins el 2021

L'entitat bancària patrocinarà els propers Jocs dels Petits Estats d'Andorra la Vella

AndBank i el Comitè Olímplic Andorrà (COA) han renovat avui el conveni de col·laboració fins al 2021. Aquesta renovació suposa un doble patrocini de l'entitat bancària, d'una banda per al COA i l'altra per a la celebració dels Jocs dels Petits Estats d'Andorra la Vella 2021. El president del comitè, Jaume Martí, ha assegurat que el Comitè Olímpic Europeu (COE) "donarà un cop de mà" en l'organització i patrocini dels jocs petits del 2021. Tot i que ambdues entitats han signat aquest conveni per l'organització dels jocs, encara no s'han establert les condicions de patrocini. Andbank patrocina el comitè andorrà des de la celebració dels Jocs dels Petits Estats el 2005.