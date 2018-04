Recuperar l'essència

Després de dues derrotes en els dos partits seguits fora de casa, el MoraBanc Andorra vol una victòria per mantenir-se en zona de play-offT

Després d’una gira d’una setmana a fora poc fructífera pel nord d’Espanya amb les derrotes a Vitòria i Burgos, el MoraBanc Andorra torna aquesta tarda al Poliesportiu (18 hores) amb la complicada visita del Movistar Estudiantes, que arriba al Principat després de quatre victòries consecutives, entre les quals una al Palau Blaugrana, on va superar l’FC Barcelona per 95 a 100. L’entrenador dels tricolors, Joan Peñarroya, va declarar ahir que espera “un rival força complicat, que arriba en el millor moment de resultats i confiança”, i va agregar que “és un equip de caire ofensiu que et torna boig amb