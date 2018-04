El Barça es 'refà' de la decepció europea acostant-se al títol amb nou rècord

Els blaugrana segueixen invictes després de 39 enfrontaments

El Futbol Club Barcelona es va retrobar ahir amb la seva afició després del desastre europeu de la setmana passada davant la Roma. Els blaugrana van tornar a la competició domèstica i certament se’ls va veure damunt del terreny de joc força més còmodes que a la Lliga de Campions. El rival, el València, es va veure superat per dos gols a un, en un partit on un dels grans protagonistes va ser el porter alemany Marc-André Ter Stegen, sobretot en els primers 45 minuts.

La llauna la va obrir el davanter uruguaià Luis Suárez, que va aprofitar una gran passada interior de Philippe Coutinho, que prèviament va realitzar una jugada d’escàndol. Al 24 el davanter ché Rodrigo Moreno va enviar una pilota al pal i al descans l’electrònic assenyalava l’1 a 0. Al minut 51 Samuel Umtiti va estrenar el seu caseller del curs marcant el de la sentència, també amb assistència de Coutinho, i a les acaballes Ousmane Dembélé va cometre un penal que Dani Parejo va transformar (2 a 1).

Els d’Ernesto Valverde segueixen invictes i d’aquesta manera es van refer, entre moltes cometes, de la debacle a l’Olímpic romà, ja que els queden set punts per convertir-se en campions. Ara bé, aquest marge es podria reduir en el cas que avui (16.15 h) l’Atlètic de Madrid, el segon classificat, punxi a casa contra el Llevant. A més, els culers van acumular un total de 39 enfrontaments consecutius de lliga sense conèixer la derrota i van establir un nou rècord superant així el de la Reial Societat del 1978 al 1980.