Actualitzada 15/04/2018 a les 07:16

La selecció andorrana de cúrling, formada per Josep Garcia, Josep Caubet, Borys Rius i Valentín Ortiz, va encadenar dues derrotes més al Campionat d’Europa C, que s’està celebrant al municipi danès de Tarnby. Els tricolors van cedir per 3 a 13 davant de Bielorússia i per 8 a 10 contra Bèlgica.