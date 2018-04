El MoraBanc acumula vuit jornades seguides al play-off

Des de la vintena jornada els homes de Peñarroya es troben a les places de premi

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra, en relació amb els últims quatre partits que ha disputat, no acumula una bona ratxa de resultats, no obstant això, val a destacar que està aguantant el tipus i el ritme frenètic del final de l’actual temporada de la lliga Endesa. El conjunt tricolor es troba entre els vuit primers classificats de forma consecutiva des de la vintena jornada i, per tant, en porta un total de vuit. I en el cas de superar demà al Poliesportiu el Movistar Estudiantes (18.00 hores) seguirà mantenint-se en posicions de play-off a falta de sis cites per completar