Bavaresos i madrilenys queden emparellats i es reobre la polèmica del passat

El Bayern buscarà la revenja Moment en què Viktor Kassai expulsa Arturo Vidal.

Actualitzada 14/04/2018 a les 07:21

Redacció Nyon

El sorteig del quadre de les semifinals de la Lliga de Campions es va celebrar ahir a la seu de la UEFA a Nyon, Suïssa, i va deixar una eliminatòria plena de morbositat, sobretot quant a l’arbitratge. El Bayern de Munic i el Reial Madrid es tornaran a veure les cares, tal com va succeir la temporada passada, però als quarts de final de la competició continental.

Quan el director esportiu dels alemanys, Hasan Salihamidzic, va veure al plató de Bayern TV que el paperet que treia l’exfutbolista Andriy Shevchenko era el dels madridistes va esbufegar. Segurament recordant el matx de tornada amb l’actuació del col·legiat hongarès Viktor Kassai. A l’anada els blancs van assaltar l’Allianz Arena per 1 a 2, mentre que al Santiago Bernabéu els de l’aleshores entrenador, Carlo Ancelotti, van aconseguir portar el duel a la pròrroga. Ara bé, poc abans, al 84, Kassai va decidir expulsar el migcampista xilè Arturo Vidal en una acció que va despertar un munt de polèmica. A les repeticions es va veure com no hi havia ni falta i l’equip bavarès va perdre molt sense Vidal. Al temps extra Cristiano Ronaldo va marcar en clar fora de joc el 2 a 2 i el 3 a 2 també en offside. El quart i definitiu el va assolir Marco Asensio. Així doncs, els de Jupp Heynckes buscaran la revenja.

L’altra semifinal la disputaran el Liverpool i la Roma. Ambdós conjunts és el que volien, tenint en compte el potencial dels altres rivals que estaven al bombo. Anglesos i romans miraran d’estar a la final de Kíev de dissabte 26 de maig.