Sisè per tercera jornada

Entrar al play-off s’encareix encara més amb quatre equips empatats amb un balanç de 15 a 12, però amb el MoraBanc al capdavant gràcies a l’‘average’

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra va arribar ahir pels volts de les set del matí al país, després d’un llarg trajecte des de Burgos i alhora feixuc mentalment. La desfeta al Coliseum del San Pablo la nit de dimecres per 92 a 86 va fer mal en primera instància per com es va produir i, segurament, la quantitat d’hores al seient de l’autocar van donar pas a la reflexió i consegüentment l’autocrítica, ja fos a consciència o somiant.

Pel cap de la majoria de jugadors probablement van passar els errors comesos damunt del parquet a la segona part del partit i,