El debat sobre el penal marca el sorteig de ‘semis’

Actualitzada 13/04/2018 a les 06:48

Redacció Nyon

No es parlava de cap altra cosa ahir. El penal assenyalat a favor del Reial Madrid al temps de descompte en la tornada dels quarts de final contra la Juventus va aixecar molt rebombori ahir en el món del futbol, que com acostuma a passar, no es posava d’acord si va estar ben assenyalat o no. Fins i tot, molts àrbitres van ser consultats i ni ells arribaven a un consens, amb gent a favor i gent en contra.

Sigui com sigui, el conjunt dirigit per Zinedine Zidane serà avui (13 hores) al sorteig dels emparellaments dels duels de semifinals i els italians s’han quedat a fora. Els altres equips que estaran representats a l’esdeveniment que tindrà lloc a la seu de la UEFA de Nyon, com acostuma a ser, són la Roma, que va protagonitzar una remuntada històrica contra l’FC Barcelona, el Liverpool, que es va desfer de Manchester City de Pep Guardiola amb solidesa, i el Bayern de Munic, un habitual en aquestes cites i que va tombar el Sevilla.

Els duels d’anada de les semifinals es disputaran el 24 i 25 d’abril, mentre que els de la tornada seran el 2 i 3 de maig. La final serà el 26 de maig a Kíev.