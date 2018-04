Actualitzada 13/04/2018 a les 06:46

L’equip andorrà que s’ha desplaçat a Taarnby (Dinamarca) per disputar el Campionat d’Europa C, format per Josep Garcia, Josep Caubet, Borys Rius i Valentín Ortiz, es va estrenar ahir amb una doble derrota. Els del Principat van caure al matí per 6 a 10 davant Bulgària, mentre que a la tarda van cedir per 11 a 8 contra Croàcia.