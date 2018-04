Les mínimes per als Jocs Olímpics de la Joventut hauran d'esperar

Sis nedadors andorrans (Mònica Ramírez, Bernat i Tomàs Lomero, Lea Ricart, Patrick Pelegrina i Joran Lecoq) van disputar des de divendres passat fins ahir el Campionat d’Espanya Open absolut i júnior al Club Natació Inacua de Màlaga. Un dels objectius principals en aquesta cita per als més joves era assolir la mínima per als Jocs Olímpics de la Joventut de Buenos Aires, que se celebren del 6 al 18 d’octubre. Malgrat haver assolit bons resultats, cap dels competidors del Principat va poder concretar la marca. No obstant això, tots tenen encara més oportunitats per poder obtenir el bitllet per a