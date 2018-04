L’Automòbil Club d’Andorra va anunciar ahir les dates de la 47a edició del Ral·li d’Andorra històric. Es disputarà el 22 i 23 de setembre i novament tindrà Andor­ra la Vella com a centre operatiu de la cursa. Les inscripcions s’obriran el 18 de juny i es tancaran el 10 de setembre, si no s’arriba a la xifra límit d’inscrits abans de la data, que serà d’uns 100 equips, aproximadament. Els participants hauran de tenir un vehicle construït el 1987 o abans. Com és habitual, l’itinerari exacte no se sabrà fins dos dies abans de l’inici del ral·li. L’únic que es