La Juventus iguala l’eliminatòria però el Madrid es classifica amb un penal dubtós al descompte

Ensurt i polèmica per accedir a les 'semis' Cristiano Ronaldo celebrant el gol de penal al temps de descompte.

Actualitzada 12/04/2018 a les 06:40

Redacció Madrid

El Reial Madrid ja és a les semifinals de la Champions League per vuitena temporada consecutiva, això sí, patint molt més de l’esperat i havent de recórrer a la polèmica arbitral, novament. Malgrat que el conjunt dirigit per Zinedine Zidane venia avisat que l’excés de confiança li podia jugar una molt mala passada després del que li havia passat a l’FC Barcelona tot just 24 hores abans, va tenir un bon ensurt i va veure com es va estar a punt de quedar fora de les semifinals.

Tot i tenir un 0 a 3 del partit de l’anada en contra que li dificultava molt la situació, la Juventus va posar contra les cordes els blancs. Mario Mandzukic va avançar els italians al minut 2 de partit i feia tota una declaració d’intencions. Pocs instants després, Isco veia com li anul·laven un gol per fora de joc. Tant el Madrid com la Juve van gaudir de diverses ocasions, amb la diferencia que les dels locals s’estavellaven contra el mur de Gianluiggi Buffon. Els visitants van tenir més encert i al 37’ Mandzukic feia el segon que deixava els seus a només a una diana d’igualar l’eliminatòria. Aquesta no va trigar gaire a arribar. Concretament al minut 60, Blaise Matuidi feia el gol que situava les taules en el global de l’eliminatòria i deixava la Juventus a les portes d’una remuntada històrica.

Però el Reial Madrid va treure el seu instint de supervivència a passejar i va aconseguir que l’ensurt no anés a més. Corria el minut 92 del temps de descompte quan Lucas Vázquez va caure dins l’àrea en notar un contacte amb Mehdi Benatia. L’àrbitre va xiular el penal, molt dubtós, i com a conseqüència va expulsar Buffon per les fortes protestes. Després de molts minuts de tensió i picabaralles, al minut 98, Cristiano Ronaldo va marcar la pena màxima i va assegurar l’accés a la següent ronda.

En l’altre duel de quarts d’ahir, el Bayern va fer bo l’1 a 2 de l’anada i va confirmar la seva classificació per a les semifinals després d’empatar a 0 a casa contra un Sevilla combatent que va dir adeu al somni europeu.