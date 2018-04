El MoraBanc Andorra es deixa guanyar un matx que tenia ben encarrilat per culpa de la defensa de la segona part

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra va patir ahir davant el San Pablo Burgos una derrota molt i molt dura. De les que deixen petjada a la moral dels jugadors. No obstant això, alhora ben merescuda. Els homes que dirigeix Joan Peñarroya van caure en l’error de creure’s que tenien el matx gua­-nyat abans d’hora i els burgalesos, amb l’empenta incommensurable de quasi 9.000 ànimes, van fer la resta per redirigir un conjunt que busca de totes totes salvar la categoria en el primer any a l’ACB.

Els andorrans van engegar com un tro, com ve sent habitual, i en un primer