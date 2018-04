Andorra, al grup de la mort a la Copa del Món de Filipines del juny vinent

La selecció femenina de 3x3 no va tenir sort ahir en el sorteig de grups de la Copa del Món, que es disputarà entre el 8 i el 12 de juny a Filipines. Si de normal les del Principat acostumen a trobar-se amb rivals superiors, aquesta vegada ho faran davant les millors: l’actual campiona del món, Rússia, i la dues vegades gua-nyadora del torneig, Estats Units. El grup C en el qual van quedar enquadrades les tricolors i que es pot considerar el grup de la mort, el completen Iran i Uganda, contra les quals hi haurà més opcions de