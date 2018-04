Saviola, convocat amb el Barça Legends, es perdrà l'anada de la final de lliga

Javier Saviola no podrà estar present en el partit de l’anada de la final de la Lliga Viatges Pantours, previst per aquest divendres a les 21 hores al Centre Esportiu de Sant Julià entre el SAE i el Sideco FC Encamp. El motiu és que el resident il·lustre té un altre compromís en menys de 24 hores després ben lluny del Principat. L’argentí es tornarà a vestir de blaugrana dissabte per disputar el duel del Barça Legends contra les llegendes de la Seleçao Pernambucana a la ciutat brasilera de Recife, a Sao Lourenço de Mata.

El conejo és una de les