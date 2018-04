Pluja de solidaritat

Els futbolistes internacionals Ilde Lima i Juli Sánchez han engegat un projecte solidari que busca recaptar fons per poder ajudar els infants més necessitats del Principat.

No fa ni quinze dies que va aparèixer a les xarxes Gol Solidari, un nou projecte impulsat pels futbolistes internacionals Ilde Lima i Juli Sánchez, però a poc a poc ja va comptant amb nombroses adhesions de jugadors de futbol, tant del país com de fora de les nostres fronteres, i també d’esportistes d’altres disciplines que volen posar el seu granet de sorra en aquesta iniciativa que pretén ajudar els nens més desafavorits del país.

Però, com va néixer la iniciativa? Ilde Lima admet que “jo que soc una mica malalt de les samarretes, algun cop havia pensat a fer alguna