Els de Valverde defensen el 4-1 del partit d’anada contra el conjunt italià

El Barça no vol sorpreses a Roma Andrés Iniesta durant l'entrenament que el Barça va fer ahir a l'Estadi Olímpic de Roma.

Actualitzada 10/04/2018 a les 06:47

Redacció Roma

L’FC Barcelona disputa aquest vespre (20.45 hores) la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra la Roma a l’Estadi Olímpic de la capital italiana. Tot i que el 4-1 de l’anada a favor del conjunt blaugrana deixa l’eliminatòria pràcticament sentenciada, el tècnic Ernesto Valverde no es refia, i ahir va manifestar que “no podem confiar-nos, tenim un bon resultat que ens dóna avantatge, però l'eliminatòria encara està per decidir-se”, i va afegir que “hem d’afrontar el partit pensant que no tenim res guanyat. Hem de pensar com si fóssim 0-0, sortirem a fer un bon partit i anirem a guanyar sense excés de confiança i sense especular amb el matx d'anada”.

Des de l’altre cantó, el tècnic de la Roma, Eusebio Di Francesco, va assegurar que “és normal que sigui difícil, però hi hem de creure, fins i tot si ens enfrontem a un jugador que va dir que no estava en el seu millor moment i va fer un hat-trick”. L’entrenador va assegurar que una de les claus del partit és “tancar les línies de passada igual que ho vam fer durant el partit d’anada”.

L’altra eliminatòria d’avui també està pràcticament decidida després de la victòria del Liverpool per 3-0 sobre el Manchester City a l’anada. Pep Guardiola va declarar que “per passar hem de fer un partit quasi perfecte. El futbol, com la vida, és un repte, i aquí en tenim un”. De la seva banda, Jürgen Klopp va dir que “el City tindrà les seves opcions”.