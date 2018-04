“Aquesta és la temporada que he patit més”

Irineu Esteve ha tancat el seu primer curs en la Copa del Món per sota de les seves pròpies expectatives, però amb un bon balanç en Copa d’Europa, a més d’haver debutat en uns Jocs Olímpics

Els seus 21 anys, Irineu Esteve s’ha consolidat com una de les referències de l’esport andorrà. Va guanyar el premi a millor esportista a la Nit de l’esport i la seva progressió ha estat gairebé vertical els darrers anys. Enguany s’ha estrenat al circuit de Copa del Món, en el qual aspirava a entrar als punts, objectiu que no ha pogut assolir. A més, ha debutat en uns Jocs Olímpics a Pyeongchang, on va ser el banderer de la delegació andorrana a la inauguració i on va assolir un 27è, 34è i 46è lloc.



Està satisfet amb la seva primera temporada