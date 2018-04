Tot queda igual

Malgrat la derrota a Vitòria, el MoraBanc Andorra manté la sisena plaça i el marge d’un triomf, més l’‘average’, respecte al novè

Per completar una bona temporada i assolir l’objectiu del play-off, la sort també hi té a veure una mica i al MoraBanc Andorra l’està acompanyant. És cert que l’equip és on és gràcies a la gran feina que han fet els dos darrers mesos i el nombre de victòries obtingudes arran d’una excel·lent feina, però quan no s’assoleixen els triomfs, han tingut aquest factor de cara. Els va passar després de caure a Gran Canària, en què no van quedar molt afectats a la classificació arran de la desfeta, i els ha tornat a succeir una cosa similar després de