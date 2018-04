Oblak evita que el Madrid s'endugui la victòria al derbi

El porter eslovè va ser el futbolista més destacat de l’Atlètic

Actualitzada 09/04/2018 a les 07:19

Redacció Madrid

Reial Madrid i Atlètic de Madrid van empatar ahir a un gol a l’estadi Santiago Bernabéu en el derbi de la capital espanyola en un duel que va tenir el porter Jan Oblak com a major protagonista. Els locals van ser els clars dominadors del matx a la primera meitat, ja que van enviar un parell de pilotes als pals, i van fer exhibir-se en dues ocasions Oblak amb dues aturades espectaculars per evitar els gols madridistes.

A la represa, l’Atlètic de Madrid va estirar un pèl les línies, però va ser el conjunt blanc, mitjançant Cristiano Ronaldo, qui va obrir el marcador a l’estadi madridista. Bale va fer una jugada personal per l’esquerra i va fer una centrada per a Ronaldo, que dintre de l’àrea va engaltar la pilota convertint la rematada en impossible per a Oblak. Poc va durar l’alegria per als locals, ja que només quatre minuts després Griezmann va aprofitar una pilota dintre de l’àrea per situar l’empat en el marcador. Amb l’adrenalina de l’empat, els matalassers van fer-se amb el domini del matx per uns minuts, però les millors ocasions al tram final van tornar a ser blanques, com un llançament de falta directa de Sergio Ramos que anava de pet a l’escaire i que Jan Oblak va poder evitar amb una gran estirada.