La Penya Encarnada suma la primera victòria del curs

En la lluita pel campionat, la UE Engordany remunta el Tic Tapa en temps afegit i segueix el frec a frec amb el Vall Banc

La Penya Encarnada d’Andorra va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada després d’imposar-se per 1-2 a l’Inter Club d’Escaldes. Els vermells han necessitat 22 partits per sumar el primer triomf, ja que fins ahir sumaven 19 derrotes i dos empats en els duels que havien jugat fins al moment.

Òscar Reyes en pròpia porta va fer el 0-1 per la Penya Encarnada a la primera meitat. Ja a la represa, Polanco va fer el 0-2 al minut 61. Semblava que la primera victòria seria plàcida, però no va ser així, ja que només quatre minuts després, al 65, German