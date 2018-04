Triomf de prestigi de l'Enfaf Crèdit Andorrà contra el Terrassa FC

L’Enfaf Crèdit Andorrà va aconseguir ahir un valuós triomf per 1-0 davant del Fundació Terrassa FC gràcies a un gol solitari de Míriam Tizón. El conjunt visitant arribava com a líder de la primera divisió catalana femenina amb un marge còmode sobre el segon (el Mercantil), però ahir a la Borda Mateu no va poder amb les noies de José Antonio Martín Guti.

La capitana Míriam Tizón va fer l’únic gol del partit a l’equador de la primera meitat que situa l’Enfaf Crèdit Andorrà en sisena plaça a la classificació amb 32 punts. A més, les andorranes sumen així la sisena