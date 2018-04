Simone Origone regna a Grandvalira

L’italià guanya el seu desè globus de cristall en una jornada marcada pel vent

La segona final de la Copa del Món de quilòmetre llançat celebrada ahir a la pista Riberal del sector Grau Roig de Grandvalira va coronar l’italià com a vencedor de la general de l’especialitat per desena vegada a la seva car­rera. L’esquiador transalpí en va tenir prou de ser cinquè a la final de la segona Copa del Món del cap de setmana, amb 183,98 quilómetres per hora per assegurar-se el títol, ja que el seu rival a la lluita per la general, l’austríac Manuel Kramer, només va poder ser novè. El vencedor a la prova d’ahir va ser el