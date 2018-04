El Vall Banc obre el play-off amb un triomf per la mínima

El Vall Banc Santa Coloma va arrencar ahir el play-off pel títol de la Lliga Multisegur Assegurances amb una victòria per la mínima (0-1) contra el Lusitans que el deixarà una setmana més al capdamunt de la taula de la primera divisió del país passi el que passi als partits d’avui. El partit va ser igualat des del principi, i no va ser fins a la segona meitat quan el vigent campió va poder avançar-se al marcador. Chus Sosa va aprofitar una internada per la banda esquerra al minut 70 per plantar-se sol davant del porter i superar-lo amb una