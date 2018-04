El Barça fa història a ritme de Messi

Els blaugrana igualen el rècord d’imbatibilitat amb un hat-trick de l’argentí

08/04/2018

Barcelona

L’FC Barcelona segueix apropant-se partit a partit al títol de campió de lliga i ahir va superar per 3-1 el Leganés amb un nom propi, el de Leo Messi, que va anotar tres gols en un cap de setmana que pot ser decisiu per al campionat. I mentre els blaugrana esperen que caigui el títol, el que cauen són els rècords, ja que amb la victòria d’ahir els d’Ernesto Valverde igualen la millor ratxa d’imbatibilitat de la lliga espanyola, amb 38 partits sense conèixer la derrota (sumant el final de la passada lliga i tota la 2017-2018), igual que va fer la Reial Societat entre les campanyes 78-79 i 79-80.

El partit d’ahir al Camp Nou va durar mitja hora, el que va trigar Messi a marcar el primer gol, amb un llançament magistral de falta directa, i el segon després d’una gran assistència de Coutinho. El Zhar va posar emoció al partit amb el 2-1 al minut 68 després de la passada de Gabriel, però el mateix Leo Messi va tancar el marcador al minut 87. Dembelé va filtrar una pilota interior, i l’argentí va superar Cuéllar després d’una excel·lent acció individual amb un control i un barret per superar el porter.

Amb els tres punts al sarró, el Barça ja pensa només en el duel de tornada de la Lliga de Campions de dimarts contra la Roma, però avui mirarà de reüll el que passi a partir de les 16.15 hores al Santiago Bernabéu, on Reial Madrid i Atlètic de Madrid es veuran les cares en el derbi de la capital espanyola, ja que en funció del resultat el conjunt blaugrana ja podrà començar a fer números per veure on es pot proclamar campió de la lliga.