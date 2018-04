Andorra cau contra Islàndia i finalitza en sisena posició

Èric Cervós i Guillermo Jáuregui van disputar els partits individuals i posteriorment van fer de parella als dobles

Andorra no va poder tancar amb bon peu la seva presència a la Copa Davis 2018 i va caure derrotada per 3-0 contra Islàndia en el partit pel cinquè i sisè lloc de la tercera divisió de la zona europea. Igual que ha anat passant durant tota la setmana a Plovdiv (Bulgària), ahir els integrants més joves de l’equip tricolor van ser els protagonistes i van disputar els tres partits.

El primer a entrar en escena va ser el més jove de tots, Guillermo Jáuregui, que va perdre contra Anton Magnusson per 6-3 i 6-0 en 57 minuts. Al segon partit,